Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Таскают как чучело в базарный день": Киселев слил компромат на SHAMAN и рассказал кто на самом верху крышует певца

"Таскают как чучело в базарный день": Киселев слил компромат на SHAMAN и рассказал кто на самом верху крышует певца

Интересная жизнь с Vera Star В сети появилась информация о том, что на "Золотом Граммофоне" журналистам был раздан "компромат" на популярного исполнителя Шамана (Ярослав Дронов), а так же якобы было запрещено спрашивать артистов об Z-операции.

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Комментарии
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konstantin viatkin
Киселёв пиарит своих без голоса и слуха потому, что сам без голоса и слуха. Я когда его услышал сорок лет назад, так чуть не обсерился от горя.
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14 час.
Андрей Корпачев
я даже на фото Киселя не узнал... Сто лет не видел. С Шаманом не сравнить!
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10 час.
Надежда Донцова
Даааа как чужая слава давит на нервы! Кисель давай в сад! Не трогай наших ребят!
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10 час.

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