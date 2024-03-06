Лолита Милявская снова собирается пробиться в шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская поделилась своими планами. Представители общественных организаций могут добиться отмены концертов и бойкота Лолиты Милявской на телевидении, но запретить ей заниматься музыкой — не в их силах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии