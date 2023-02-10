Гарсия о покере Роналду: «Игроки «Аль-Насра» поняли, чего он хочет. Криштиану достиг гармонии с партнерами»

Руди Гарсия высказался о Криштиану Роналду, который сделал покер в игре за «Аль-Наср». 38-летний футболист «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Вахды» (4:0) на 21-й, 40-й, 53-й и 61-й минутах матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
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