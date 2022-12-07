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С мобилизованными военнослужащими в мотострелковом соединении ВВО прошла тренировка по действиям в условиях РХБ заражения

С мобилизованными военнослужащими в мотострелковом соединении ВВО прошла тренировка по действиям в условиях РХБ заражения

В ходе тренировки военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, выполнили нормативы по надеванию противогаза и респиратора, а также общевойскового защитного комплекта.

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