Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Мы политически неблагодарный народ. Мы забыли доброту России и за это поплатились"- Офицер ВС Армении о попытке России спасти Арцах

"Мы политически неблагодарный народ. Мы забыли доброту России и за это поплатились"- Офицер ВС Армении о попытке России спасти Арцах

Далее рассказывает Айк Наапетян, Полковник Вооруженных Сил Армении в отставке. Всё, что будет дальше, имеет крайне важное значение и несомненно будет интересно нашим читателям: "9 сентября 2023 года в Тегеране происходит интересная встреча.

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