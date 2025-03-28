Минимальный доход для русских семей в 2024 году вырос до 73,9 тыс. рублей

В 2024 году русским семьям необходимо 73,9 тыс. рублей в месяц для покрытия минимальных нужд. Городским и сельским домохозяйствам нужны разные суммы, а многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами нуждаются в больших тратах, показывают данные Росстата.