Японские ученые создали технологию искусственного интеллекта, позволяющую создавать изображения на основе сигналов мозга человека

Японские ученые впервые в мире создали технологию генеративного искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет создавать изображения на основе обработки сигналов человеческого мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
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