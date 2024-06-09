Как сделать достижение там, где его можно найти лишь с большим трудом? Волшебная статистика — вот ответ.
Оказывается, мы «вполне успешно» побеждаем бедность
Комментарии
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Владимир Соколов
просто у них есть чего терять))
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3 час.
саша дмитренко
ну ты у нас конечно умнее президента и знаешь несравнимо больше!!))))))))))))
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3 час.
саша дмитренко
особо смешно про нисчих пенсах)))))) живут в одиночку в 3х комнатных квартирах и скулят что жкх дорого))))))))
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3 час.
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