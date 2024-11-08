Федор Болтин: культурный рейс Петербург – Шанхай

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга рассказал о взаимодействии Северной столицы с Китаем Два года – 2024-й и 2025-й – объявлены президентом Владимиром Путиным Годами культуры России – Китая.
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