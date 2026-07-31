Пожар в Покрове: 12 спасателей тушат огонь в доме на Интернациональной

31 июля в 19:05 в городе Покров прозвучали сирены спецтехники, нарушив вечернюю тишину. На пульт дежурного ЦУКС региона поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме, расположенном на улице 3-й Интернациональной, 53.