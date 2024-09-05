Путин: в ДФО запустят пилотный проект по обработке БПЛА в мирных целях

Пилотный проект по обработке беспилотников для их использования в гражданских целях запустят в ДФО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
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