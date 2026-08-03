Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 074 подписчика

Российский посол оценил слова Меркель о Минских соглашениях

Российский посол оценил слова Меркель о Минских соглашениях

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов прокомментировал заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о цели Минских соглашений, которое она сделала в беседе с пранкерами Вован и Лексус (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
Оказывается эта нацистская сука Меркель всё время правления федеральным канцлером нагло врала и обманывала и ВВП и весь мир с 2005 по 2021гг. Очень жаль, что еще жива и не сдохла....
Ответить
1 м.