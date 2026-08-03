Российский посол оценил слова Меркель о Минских соглашениях

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов прокомментировал заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о цели Минских соглашений, которое она сделала в беседе с пранкерами Вован и Лексус (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).
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