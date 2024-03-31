9 звёзд с “липовой” внешностью — уже как куклы, но им всё мало

Редкая звезда живет и не обращается к пластическому хирургу. Так можно быстро изменить образ, но будет ли он красивым и уникальным? Многие звезды не хотят ждать, пока спорт принесет результаты, не хотят стареть и мириться с первыми морщинами, поэтому идут за “новыми” лицом и телом в клиники и бьюти-процедурные.