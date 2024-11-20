Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области организовали челлендж в рамках межведомственной комплексной операции «Чистое поколение 2024»

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение 2024» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области инициировали челлендж, участники которого поделились своими представлениями о чистом поколении.