Since fall 2023, Ukraine’s supporters have fallen into a pattern: Ukrainians warn that Russia is targeting its energy infrastructure to prevent them from heating their homes, schools, and businesses in the coming winter.
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