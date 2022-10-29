Россиян предостерегли от согласия на обработку персональных данных на подозрительных сайтах

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предостерег россиян от повсеместного согласия на обработку персональных данных.
Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предостерег россиян от повсеместного согласия на обработку персональных данных.
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