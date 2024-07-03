Сможет ли беглянка Татьяна Шевцова открыто жить на широкую ногу на Западе?

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Комментарии
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Гоша Веверсис
кто внушает что деньги главное в жизни?Да сво всех источниках информации только и слышно ДЕНЬГИ ,ДЕНЬГИ ,ДЕНЬГИ.В фильмах ,сериалах идет борьба за Деньги ,молодёж идёт на предательства поджигая релейные шкафы на ж.д. менять надо риторику.
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16 час.
Астон Мартин
Очень странное сравнение , крайне странное и это говорит о том что попросту на женщину финансиста идет некий накат в медиа пространстве . Факт в том что она не угоняла вертолет и не переходила на сторону врага , а если проблема с финансами , то почему наката нет на олигархов , у которых гораздо более и существеннее долги перед государством и которые явно обосновались за границей ???🤔
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16 час.

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