Сможет ли беглянка Татьяна Шевцова открыто жить на широкую ногу на Западе?

кто внушает что деньги главное в жизни?Да сво всех источниках информации только и слышно ДЕНЬГИ ,ДЕНЬГИ ,ДЕНЬГИ.В фильмах ,сериалах идет борьба за Деньги ,молодёж идёт на предательства поджигая релейные шкафы на ж.д. менять надо риторику.

Астон Мартин

Очень странное сравнение , крайне странное и это говорит о том что попросту на женщину финансиста идет некий накат в медиа пространстве . Факт в том что она не угоняла вертолет и не переходила на сторону врага , а если проблема с финансами , то почему наката нет на олигархов , у которых гораздо более и существеннее долги перед государством и которые явно обосновались за границей ???🤔