Бернарду о вылете Португалии с Евро: «Этот урок нужно выучить. Постараемся стать сильнее» 

Португальцы проиграли Франции в 1/4 финала (0:0, 3:5 по пен.). «Точно так же, как это было жестоко для Словении в 1/8 финала [поражение от Португалии в серии пенальти – Sports], сегодняшний день жесток и по отношению к нам самим.