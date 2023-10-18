Информационные и психологические атаки: эксперты рассказали о вызовах ДЭГ на президентской кампании

МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. Роль электронного голосования в России возрастает с каждым годом. Если несколько лет назад к нему относились с критикой и недоверием, то теперь в регионах до трети избирателей предпочитают голосовать удаленно, а в столице – подавляющее большинство.