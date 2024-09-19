NYT: Израиль перед подрывом пейджеров в Ливане послал сообщение на арабском

Перед серией взрывов пейджеров в Ливане Израиль отправил на устройства сообщение на арабском языке, имитирующее распоряжение высшего руководства «Хезболлы», утверждает New York Times со ссылкой на три источника в разведке и оборонных структурах.
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