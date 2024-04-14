Сплав на байдарках в рязанском Лесопарке станет традиционным

Мероприятие прошло в субботу. На 5-километровую трассу вышли около 500 человек. Среди них были жители как Рязанской, так и Московской, Нижегородской, Владимирской, Курской, Ярославской, Самарской, Тульской областей, а также Москвы и Севастополя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии