REUTERS/Mahmoud Hassano Совершенно понятно, что главная цель - вернуть Британии статус империи, - не отрицает взаимодействие и плотное сотрудничество со спецслужбами тех стран, которые стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране, используя не только Украину.
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