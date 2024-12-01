REUTERS/Mahmoud Hassano Совершенно понятно, что главная цель - вернуть Британии статус империи, - не отрицает взаимодействие и плотное сотрудничество со спецслужбами тех стран, которые стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране, используя не только Украину.