Царукян выложил видео схватки с Садулаевым: «Против лучшего борца планеты»

«С лучшим борцом планеты», − подписал публикацию легковес UFC Арман Царукян. Почему отказ борцов от Олимпиады – ошибка Садулаев о недопуске к Олимпиаде: «Обидно, что сейчас я как никогда готов – и психологически, и физически в самой оптимальной форме».