Царукян выложил видео схватки с Садулаевым: «Против лучшего борца планеты»

«С лучшим борцом планеты», − подписал публикацию легковес UFC Арман Царукян. Почему отказ борцов от Олимпиады – ошибка Садулаев о недопуске к Олимпиаде: «Обидно, что сейчас я как никогда готов – и психологически, и физически в самой оптимальной форме».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Независимый прокурор не выявил нарушений WADA в допинг-деле китайских пловцов
- Коваленко не считает, что финны и шведы из НХЛ будут против участия России в Олимпиаде-2026: «Большинство игроков аполитичны, несмотря на всю пропаганду»
- Коновалов об отказе федераций везти команду на ОИ-2024: «Мнение спортсменов у нас не учитывается. Они не могут пойти против системы, иначе окажутся в черном списке»
Свежие комментарии