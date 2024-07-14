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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Царукян выложил видео схватки с Садулаевым: «Против лучшего борца планеты»

«С лучшим борцом планеты», − подписал публикацию легковес UFC Арман Царукян. Почему отказ борцов от Олимпиады – ошибка Садулаев о недопуске к Олимпиаде: «Обидно, что сейчас я как никогда готов – и психологически, и физически в самой оптимальной форме».

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