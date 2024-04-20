Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с венесуэльским президентом Николасом Мадуро. Он поблагодарил лидера государства за возможность лично поговорить и отметил, что российско-венесуэльские отношения имеют статус стратегического партнерства.
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