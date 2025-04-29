Человек погиб при опрокидывании аэролодки с пятью пассажирами в Томской области

Аэролодка с пятью пассажирами перевернулась на реке Нюрольке в Томской области, один человек погиб. Об этом 29 апреля сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.
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