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Иван о «Зените»: «Я получил большой опыт. Благодарю страстных болельщиков за любовь. Буду следить за командой всегда»

Вратарь Иван Куарезма высказался о возвращении в «Коринтианс» после полугода в «Зените». «Мое время в «Зените» подходит к концу, и я хотел бы поблагодарить всех, кто мне очень помогал, пока я работал за пределами Бразилии.

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