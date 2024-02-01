В последний день января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, известная как «Фея-крестная», внезапно приехала в Киев, объявив о своих намерениях буквально в последнюю минуту и раздав сладости «немосквичам», которые подскочили в.
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