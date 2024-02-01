﻿﻿В последний день января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, известная как «Фея-крестная», внезапно приехала в Киев, объявив о своих намерениях буквально в последнюю минуту и ​​раздав сладости «немосквичам», которые подскочили в.