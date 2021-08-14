Унизительное высказывание Познера о «русском мире» вызвало жесткую реакцию в Госдуме

События в миреПолитикаУнизительное высказывание Познера о «русском мире» вызвало жесткую реакцию в Госдуме Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал российского журналиста за его высказывание в отношении России.Вернуться к статье1310НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей СаенкоПозДнер стал примитивным, с запоздалыми мыслями и отсутствием русского патриотизма. Хотя кто он по своим паспортам?Nikolai BaranixinГде жесткая реакция начальства? Отчего такой пиетет перед врагом России? "Волчий билет" ему в зубы!ВОВладимир ОзнобихинПознер - старый ишак, с вечными антирусскими песнями. Не стыдно, почтеннейший?!ВОВладимир ОзнобихинПознер - старый ишак, с вечными антирусскими песнями. Не стыдно, почтеннейший?!кормчийКак ещё может относится старый жид к русскому миру ? А вообще этому Познеру давно надо перекрыть кислород ,не допускать его выступления в любых СМИ России.Viktor ZaikinГде реальная ЖЕСТКАЯ реакция российской ГосДумы на слова слуги трех господ? Опять ограничатся типовым бла-бла-бла...Nina Roytvarf (Чёрная)надо же, какой бякавиктор масляевпо-моему, жирик это просто один из клоунов в РоссииТак будетВольфыч умный, слегка эпатажный мужик, без него Дума была бы уж совсем скучной конторой. Бывает, заносит его иногда с идеями, ну, так он и не Президент. Блесни умом, как Жириновский ....думаю, слабо тебеbrigadier21 SnytsarienkoЧего взъелись на либерала - 30 лет не замечали, а тут здрасьте - оказывается он подлец и русофоб. Он и при Союзе таким был, но тогда мода была на всё антисоветское. Сейчас она ещё более развилась и стала контр-русской. Спроси кого из студентов за Боброка Волынского и Андрея Боголюбского, так хрен кто вспомнит кто они такие и чем прославили Русь. Потому-что привыкли дерьмо ушатами на историю страны лить и примером для подражания ставить абстрактный Запад. Познер ведь не один такой - целое поколение таких выросло и что с того, всех на принудительную корректировку сознания направлять? Собака лает - караван идёт, делаем что должно и будь что будет.АНГЕЛ АНГЕЛГлупый и продажный журналистика.... Выжил просто из ума...Вячеслав ФедчукЭту старую бешеную обезьяну или в питомник для опытов или в среду естественного обитания - необитаемый остров и подальше!!!Александр ВолковНе пускать в СМИ и ТВ,Комментировать
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