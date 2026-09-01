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Аргументы и Факты

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Ушаков: спецпосланник Ватикана Дзуппи приедет в Москву в конце сентября

Ушаков: спецпосланник Ватикана Дзуппи приедет в Москву в конце сентября

Помощник президента России Юрий Ушаков планирует принять спецпосланника Ватикана кардинала Маттео Дзуппи в Москве в конце сентября.

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