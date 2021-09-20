К учениям ШОС Мирная миссия привлекут 5,5 тыс. военных, впервые включая белорусских

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Около 5,5 тыс. военных примут участие в антитеррористических учениях стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2021", которые пройдут в Оренбургской области с 20 по 24 сентября.