Мировое обозрение

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К учениям ШОС Мирная миссия привлекут 5,5 тыс. военных, впервые включая белорусских

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Около 5,5 тыс. военных примут участие в антитеррористических учениях стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2021", которые пройдут в Оренбургской области с 20 по 24 сентября.

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