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Регионы России

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Военнослужащий 41-й бригады ВСУ призвал на протест в Киеве и заявил о угрозах уголовного преследования

Военнослужащий 41-й бригады ВСУ призвал на протест в Киеве и заявил о угрозах уголовного преследования

Александр Тодоров, военнослужащий 41-й бригады Вооружённых сил Украины, выступил с призывом к гражданам Украины выйти на акцию протеста 10 сентября в центре Киева у резиденции президента Владимира Зеленского.

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