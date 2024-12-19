Российский блогер раскритиковал китайское метро, назвав его адом

Самой главной проблемой стало то, что в стране мало кто знает английский язык Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев развеял распространенное заблуждение о китайцах, рассказав в эфире радио Sputnik о своем негативном опыте использования метро в Китае.
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