Трамп хочет положить конец капитализму в том виде, в котором его все знают – Bloomberg

Планы президента Дональда Трампа и его движения MAGA представляют собой гораздо более фундаментальный вызов функционированию американского капитализма, чем всё, что когда-либо самого плохого вменяли ему критики.
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