Насыщенной получилась неделя для сборной КФУ

Насыщенной получилась неделя для сборной КФУСразу две команды нашего университета играли в рамках национальной студенческой футбольной лиги Но выступили они с разными показателямиБольше нам, в эфире программы «Футбол LIVE», рассказал главный тренер сборных КФУ Сергей Величко@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .
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