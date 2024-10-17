В Севастополе ПАО «Севастопольгаз», которой владели украинские олигархи, переходит в государственную собственность«На предприятии сейчас назначена временная администрация из числа сотрудников нашего ГУПа «Севастопольгаз», сформированная правительством.
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