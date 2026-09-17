Пашинян: Армения сама никогда не поднимала вопрос о выводе 102-й базы ВС РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения сама никогда не поднимала вопрос о выводе 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Как долго будут доить страну?!»: россиян раззадорили инициативой о «конце халявы» для детей мигрантов
- «Это не твоя Россия!»: странный финал в деле мигранта, избившего пожилого петербуржца за безобидную просьбу подвинуться в автобусе
- ОМОН перекрыл въезд, а толпа людей перекрыла двор: что произошло в тихом уголке Балашихи
Свежие комментарии
- ПК Приезжий Мурад вы...
- В США назвали воз...
- ИЧ Кто пытается убра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым