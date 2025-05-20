Зверят в одном из мини-зоопарков в Карелии стало еще больше

В мини-зоопарке базы отдыха «Северное сияние» стало еще больше очаровательных обитателей. Как сообщили в группе комплекса, посетителей с нетерпением встречают полюбившиеся куры, кролики, утки, индоутки, а также нутрии и овечки с милыми ягнятами.