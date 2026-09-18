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Нарколог перечислил лекарства, которые опасно сочетать с алкоголем

Нарколог перечислил лекарства, которые опасно сочетать с алкоголем

Даже если в инструкции нет запрета, спиртное создает дополнительную нагрузку на организм Употребление алкоголя вместе с лекарственными препаратами чревато серьезными последствиями для здоровья.

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