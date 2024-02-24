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Мирошник: Запад рассчитывал, что Россия не будет защищать жителей Донбасса

Мирошник: Запад рассчитывал, что Россия не будет защищать жителей Донбасса

Западные страны в 2022 году делали ставки на то, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса. Это позволило бы Киеву беспрепятственно «раздавить» непокорную территорию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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