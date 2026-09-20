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Царьград

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Проект с Кубани победил в премии WOW Awards 2026

Проект с Кубани победил в премии WOW Awards 2026

Победителем национальной премии WOW Awards 2026 в категории «Социальный проект» признана инициатива «Мой старт – мой район».

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