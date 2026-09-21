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Потеря Y-хромосомы может быть первым признаком рака

Потеря Y-хромосомы может быть первым признаком рака

Исследователи из Аризонского университета изучили 1000 образцов тканей более чем 400 мужчин. Образцы представляли 11 органов, включая мочевой пузырь, предстательную железу, почки, печень, поджелудочную железу, желудок, кишечник, легкие и пищевод.

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