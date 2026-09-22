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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эспи о Моуринью: «Он требователен, говорит, чтобы я всегда выкладывался и помогал Мбаппе. Для меня большая честь, что Жозе так ко мне относится»

Нападающий « Реала » Карлос Эспи подлился впечатлениями о работе с Жозе Моуринью . – Моуринью очень тепло отзывался о вас и даже говорил, что вы вместе обедаете в «Вальдебебасе».

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