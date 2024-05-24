Боррель потребовал от России объяснить пропажу буев на Нарве

Евросоюз ждет от России пояснений в связи с заявлением эстонского МВД о том, что российские пограничники в одностороннем порядке убрали буи на реке Нарве, установленные для демаркации границы, сказано в заявлении Жозепа Борреля, опубликованном представительством ЕС в России.
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