Боррель потребовал от России объяснить пропажу буев на Нарве

Евросоюз ждет от России пояснений в связи с заявлением эстонского МВД о том, что российские пограничники в одностороннем порядке убрали буи на реке Нарве, установленные для демаркации границы, сказано в заявлении Жозепа Борреля, опубликованном представительством ЕС в России.