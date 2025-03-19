«Турпомощь»: снижение курса лиры может привести к удешевлению услуг для туристов

На фоне достижения нового исторического минимума турецкой лиры можно ожидать, что поездки россиян в Турцию станут более доступными с точки зрения расходов внутри страны, рассказали RT в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».