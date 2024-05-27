И никто не понесёт за это наказания…

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЮРИЙ ПРОНЬКО ПРОНЬКО: "ГОТОВЬТЕ КОШЕЛЬКИ. ЭТУ ПРОБЛЕМУ БУДУТ РЕШАТЬ ЗА СЧЁТ НАСЕЛЕНИЯ" В России с 25 до 30 лет продлевают эксплуатацию более 70 тысяч устаревших лифтов, потому что на их замену нет денег.