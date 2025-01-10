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Царьград

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Разобрались по-русски: Туристы в Египте добились помощи авиакомпании после отмены рейса

Разобрались по-русски: Туристы в Египте добились помощи авиакомпании после отмены рейса

Туристы в египетском Шарм-эль-Шейхе не смогли вовремя вылететь домой из-за отмены их рейса. Устав от неопределённости они разобрались с представителями авиакомпании по-русски: буквально припёрли к стенке и заставили им помочь.

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