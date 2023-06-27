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Россияне впервые с 2011 года остались без индивидуальных наград в НХЛ. Сорокин стал 2-м в голосовании на «Везину»

В Нэшвилле прошла церемония вручения призов по итогам сезона-2022/23.  Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в этом году был ближе всех к награде среди россиян.

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