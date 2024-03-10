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Бартон о женщинах на ТВ: «Хорошая порция болтовни от наших подруг в перерыве матча «Арсенала». Когда это закончится? Они не предлагают ничего, кроме шума»

Бартон раскритиковал женщин, участвовавших в обсуждении футбола на ТВ в перерыве матча «Арсенал» – «Брентфорд» (2:1).

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