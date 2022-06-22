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Путин обсудит с коллегами по БРИКС расширение объединения и дедолларизацию

Путин обсудит с коллегами по БРИКС расширение объединения и дедолларизацию

Четырнадцатый саммит БРИКС пройдет 23 июня в формате видеоконференции под председательством КНР. Как пишет ТАСС, в рамках мероприятия президент России Владимир Путин обсудит с коллегами по организации расширение объединения и дедолларизацию.

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