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Кевин Дюрэнт сам попросил «Бруклин» обменять его в «Финикс», сделав это не в ультимативной форме

Инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Брайан Уиндхорст рассказали о том, как было принято решение об обмене звездного форварда Кевина Дюрэнта из «Бруклина» в «Финикс».

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